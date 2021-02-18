В Ингушетии жительница Узбекистана заставляла попрошайничать свою несовершеннолетнюю дочь

«Малгобекским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Узбекистана, временно проживающей на территории Ингушетии. По версии следствия, женщина принуждала свою несовершеннолетнюю дочь попрошайничать в общественных местах города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151 УК России (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем).

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд», — добавили в надзорном ведомстве.