Экология

В Ингушетии жителей сильнее всего беспокоит в экологии «мусорная» проблема

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Больше всего жителей Ингушетии беспокоят проблемы, связанные с мусором. К такому выводу пришли в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, после подсчета обращений в адрес ведомства за два первых месяца 2021 года.

«Всего за 2 месяца этого года Минприроды республики обработало 8 сообщений в «Инцидент-менеджмент». Большинство из них были связаны с проблемами в системе обращения с ТКО», — сообщили газете «Ингушетия» в министерстве.

Если в январе подобного рода обращение было только одно, то в феврале их поступило от 7 человек.

«Минприроды Ингушетии отрабатывает каждый «инцидент» в течение суток с момента его регистрации в системе. По всем обращениям приняты соответствующие меры или предоставлена подробная информация, в соответствии с содержанием комментария», — отметили в ведомстве.

Напомним, что система приема и обработки обращений граждан «Инцидент-менеджмент» создана для оперативного реагирования на темы, поднимаемые пользователями социальных сетей, таких как «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Программа мониторит и отбирает в соцмедиа значимые сообщения: негативные комментарии, жалобы, вопросы и отзывы.

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