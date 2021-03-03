В Ингушетии жителей сильнее всего беспокоит в экологии «мусорная» проблема

«Всего за 2 месяца этого года Минприроды республики обработало 8 сообщений в «Инцидент-менеджмент». Большинство из них были связаны с проблемами в системе обращения с ТКО», — сообщили газете «Ингушетия» в министерстве.

Если в январе подобного рода обращение было только одно, то в феврале их поступило от 7 человек.

«Минприроды Ингушетии отрабатывает каждый «инцидент» в течение суток с момента его регистрации в системе. По всем обращениям приняты соответствующие меры или предоставлена подробная информация, в соответствии с содержанием комментария», — отметили в ведомстве.

Напомним, что система приема и обработки обращений граждан «Инцидент-менеджмент» создана для оперативного реагирования на темы, поднимаемые пользователями социальных сетей, таких как «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Программа мониторит и отбирает в соцмедиа значимые сообщения: негативные комментарии, жалобы, вопросы и отзывы.