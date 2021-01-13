В Ингушетии житель пожертвовал средства для укладки дороги на одной из улиц Назрани

Как сообщили газете «Ингушетия» в общественной организации, не так давно в связи с отсутствием дороги на улице Алханчуртской в Сети появилось обращение местных жителей.

На их проблему тут же откликнулся неравнодушный житель Назрани, изъявивший желание остаться инкогнито. Он внес необходимую сумму денег в Ассоциацию благотворительных фондов Республики Ингушетия.

Благодаря его пожертвованию на улице Алханчуртской были проведены работы по укладке гравийно-песчаного покрытия протяженностью 350 м.