В Ингушетии житель пожертвовал средства для укладки дороги на одной из улиц Назрани
Ассоциация благотворительных фондов Республики Ингушетия профинансировала укладку дороги по улице Алханчуртской Альтиевского административного округа города Назрани.
Как сообщили газете «Ингушетия» в общественной организации, не так давно в связи с отсутствием дороги на улице Алханчуртской в Сети появилось обращение местных жителей.
На их проблему тут же откликнулся неравнодушный житель Назрани, изъявивший желание остаться инкогнито. Он внес необходимую сумму денег в Ассоциацию благотворительных фондов Республики Ингушетия.
Благодаря его пожертвованию на улице Алханчуртской были проведены работы по укладке гравийно-песчаного покрытия протяженностью 350 м.