В Ингушетии женщины-полицейские к 8 марта посоревновались в стрельбе из боевого пистолета

«После проведения подробного инструктажа представительницы министерства и территориальных отделов на районном уровне по очереди выстроились у огневого рубежа. В общей сложности около 30 участниц боролись за призовые места. Девушкам предстояло поразить мишень пятью пулями. Для многих этот рубеж был дебютным, а для майора внутренней службы Жанны Молчановой, которая по результатам состязаний стала лидером, уже известен вкус победы — в прошлом году сотрудница кадрового подразделения также завоевала первое место», — сказал собеседник.

По его словам, на втором месте оказалась заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации УВМ МВД капитан полиции Хава Гелисханова, замкнула призовую тройку старший следователь СЧ СУ министерства майор юстиции Стелла Чубанова.