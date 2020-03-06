МВД

В Ингушетии женщины-полицейские к 8 марта посоревновались в стрельбе из боевого пистолета

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Сотрудники управления по работе с личным составом МВД по республике провели ежегодный турнир по стрельбе из боевого оружия среди женщин, приуроченный к празднованию Международного женского дня 8 марта, сообщили газете «Ингушетия» в силовом ведомстве.

«После проведения подробного инструктажа представительницы министерства и территориальных отделов на районном уровне по очереди выстроились у огневого рубежа. В общей сложности около 30 участниц боролись за призовые места. Девушкам предстояло поразить мишень пятью пулями. Для многих этот рубеж был дебютным, а для майора внутренней службы Жанны Молчановой, которая по результатам состязаний стала лидером, уже известен вкус победы — в прошлом году сотрудница кадрового подразделения также завоевала первое место», — сказал собеседник.

По его словам, на втором месте оказалась заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации УВМ МВД капитан полиции Хава Гелисханова, замкнула призовую тройку старший следователь СЧ СУ министерства майор юстиции Стелла Чубанова.

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