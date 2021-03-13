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В Ингушетии женщина отравилась угарным газом

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В Ингушетии женщина отравилась угарным газом, она доставлена в больницу, информирует пресс-служба МЧС по республике.

Сообщение о том, что в сельском поселении Плиево Назрановского района в частном жилом доме произошло отравление угарным газом, поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по региону накануне вечером.

В результате происшествия бригадой скорой медицинской помощи в ИРКБ госпитализирована одна пострадавшая 1956 года рождения. Ее состояние средней степени тяжести, угроза жизни и здоровью отсутствует.

По прибытии работников газовой службы, в ходе осмотра, было выявлено, что причиной отравления послужила неисправность системы вытяжки водонагревательной колонки.

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