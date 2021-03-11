Статистика

В Ингушетии женщин на 4,4% больше, чем мужчин

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На 1 января 2020 года в Ингушетии проживало 276,1 тыс. женщин. То есть 54,4% общей численности населения республики, из которых 56% живут в городской местности, сообщает Северо-Кавказстат.

В общей численности женского населения доля женщин трудоспособного возраста (16-54 года) на начало 2019 года составляла 56,9%, моложе трудоспособного и старше трудоспособного — 26% и 17% соответственно.

Средний возраст женщин республики на 1 января 2019 года составил 32,82 года, что на 1,9 лет больше, чем средний возраст мужчин. В возрасте 100 лет и старше в 2019 году проживало 28 жительниц региона.

Предпочтительным для вступления в брак у женщин Ингушетии является возраст 20-24 лет (51,2% от численности всех женщин, вступивших в брак в 2019 году). В возрасте моложе 20 лет брачный союз зарегистрировали 70 женщин, в возрасте 50 лет и старше — 28.

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