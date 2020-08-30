В Ингушетии завершился впервые проходивший в республике трехдневный форум «Армия-2020»

В последний день работы военно-технической выставки мероприятие посетил глава правительства республики Владимир Сластенин. Он осмотрел представленное на форуме боевое оружие, средства связи и разведки, а также экипировку военных. Также военнослужащими подразделений специального назначения были продемонстрированы приемы рукопашного боя, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Благодаря представленным моделям военной техники и вооружения мы можем четко оценить всю боевую мощь нашей армии. Мы гордимся тем, с каким мужеством и достоинством наши солдаты используют представленное здесь оружие, проявляя высокий профессионализм. Как мы знаем, сейчас военнослужащие 291-й артиллерийской бригады находятся в Сирии, исполняя свой служебный долг. Но где бы ни находились наши солдаты, они вносят достойный вклад в защиту интересов страны, ведущей непримиримую борьбу против международного терроризма», — сказал Сластенин.

Он пожелал всем военным «новых успехов в этом нелегком деле, реализации всех задуманных планов и решения самых трудных стратегических задач на благо нашей великой Родины».

В завершение мероприятия гостей ждал концерт с участием звезд ингушской эстрады и танцевального ансамбля, после чего всем желающим были предложены блюда национальной кухни.

Напомним, в Ингушетии в форуме приняли участие порядка тысячи человек — это и представители Минобороны России, управления Национальной гвардии по региону, которое выставило свое стрелковое вооружение и военную технику. МЧС по республике продемонстрировало новейшие образцы техники пожаротушения, а поисковая организация «Малгобек» выставила свой музей. Среди участников также были члены Союза ветеранов республики.

Форум «Армия» не имеет мировых аналогов в сфере военно-технического сотрудничества. Из года в год он собирает не только специалистов в области вооружения, но и всех тех, кто неравнодушен к высокотехнологичным разработкам отечественной оборонной отрасли.