В Ингушетии завершился чемпионат России по альпинизму в техническом классе

Победители и призёры были награждены кубками, медалями и ценными призами.

На чемпионате России по альпинизму были созданы комфортные условия для проживания спортсменов, налажены их питание и быт. За всё время чемпионата имело место одно падение альпиниста, но, к счастью, он получил только ушибы и был транспортирован ингушскими спасателями из поисково-спасательного отряда «Армхи» вниз, а затем был доставлен в больницу.

«Выражаю благодарность всем, кто внёс свою лепту в организацию и проведение чемпионата, и поздравляю всех участников с успешным окончанием соревнований. Несмотря на сложные природные условия, вы показали высокие спортивные результаты на восхождениях и по праву завоевали свои награды. Но выше всяких наград — признание и уважение людей, здесь живущих. За это время мы стали добрыми друзьями, и впереди у нас еще не одни соревнования на гостеприимной земле Ингушетии. От руководства республики и себя лично желаю вам крепкого здоровья и новых побед», — цитирует главу Джейрахского района Ахмеда Льянова его пресс-служба.