В Ингушетии завершили программу по капитальному ремонту в многоквартирных домах

«В 2019 году в рамках краткосрочного плана республиканской программы по капитальному ремонту в Магасе и Малгобеке проведен капитальный ремонт в четырех многоквартирных домах. На реставрацию было направлено свыше 11 млн руб. Общая жилая площадь включенных в программу домов составляет свыше 9 тыс. квадратных метров. В МКД проведены работы по восстановлению отопления, теплоснабжения, канализации и водоотведения. Капремонт проведен и в подвальных помещениях, отреставрированы фасады зданий, проведена заменена инженерных систем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные работы проведены, в том числе, и за счет взносов собственников помещений.

«Фондом капитального ремонта с октября 2014 года ежемесячно начисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Но зачастую собственники помещений не исполняют обязательства по уплате взносов, именно поэтому в республике образовалась задолженность по взносам на капитальный ремонт. Только в 2019 году было подано 1389 заявлений в суд на сумму свыше 19 млн рублей», — добавили в пресс-службе.