В Ингушетии завершили берегоукрепление реки Синий камень

«В результате интенсивной боковой эрозии на реке были размыты оба берега. Их укрепление стало возможным благодаря заключению соглашения с Минкавказом России о выделении субсидий. Произведена облицовка дна и бортов водотока монолитным железобетонным креплением прямоугольного сечения, а в связи со значительными уклонами русла на участке крепления в целях снижения скоростей потока ниже критических установлено устройство 3-х перепадов с колодцами гасителями», — говорится в сообщении.

Также установлены железные перила, чтобы избежать случайного падения людей в воду, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что берегоукрепление реки позволит не только защитить население, инфраструктуру и объекты экономики от вредного воздействия вод, но и в значительной степени восстановить экологическое состояние водных ресурсов, улучшить их качество.