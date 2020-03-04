В Ингушетии завершили берегоукрепление реки Синий камень
Минприроды Ингушетии завершило берегоукрепление реки «Синий камень», русло которой пролегает через сельское поселение Средние Ачалуки Малгобекского района республики. Протяженность укрепительного сооружения составило почти 600 метров, сообщает пресс-службы ведомства.
«В результате интенсивной боковой эрозии на реке были размыты оба берега. Их укрепление стало возможным благодаря заключению соглашения с Минкавказом России о выделении субсидий. Произведена облицовка дна и бортов водотока монолитным железобетонным креплением прямоугольного сечения, а в связи со значительными уклонами русла на участке крепления в целях снижения скоростей потока ниже критических установлено устройство 3-х перепадов с колодцами гасителями», — говорится в сообщении.
Также установлены железные перила, чтобы избежать случайного падения людей в воду, добавили в пресс-службе.
Отмечается, что берегоукрепление реки позволит не только защитить население, инфраструктуру и объекты экономики от вредного воздействия вод, но и в значительной степени восстановить экологическое состояние водных ресурсов, улучшить их качество.