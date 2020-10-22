В Ингушетии завершилась Вахта Памяти поисковых отрядов «Курган» из Нижнего Новгорода и «Малгобек»

В ходе полевых работ на Терском хребте были обнаружены останки пятерых советских воинов. К сожалению, имен большинства обнаруженных воинов установить не удалось. Но, скорее всего, по мнению поисковиков, все погибшие сражались в рядах 256-й стрелковой бригады.

Одно имя было установлено. В артиллерийском капонире, в санитарном захоронении двоих военнослужащих Красной армии, был найден лейтенантский «кубарь» и самодельный медальон из винтовочной гильзы, заткнутой деревянным чопиком. Записка в гильзе прекрасно сохранилась: «Политрук Афанасьев Василий Васильевич. В случае смерти сообщить в Ростов».

Политрук роты 2-го батальона 256-й отдельной стрелковой бригады В. В. Афанасьев числится пропавшим без вести 4 октября 1942 г. в районе Малгобека. Продолжается розыск родных воина.

Также был обнаружен перочинный нож младшего лейтенанта Георгия Александровича Лорха, помощника начальника штаба все того же 2-го батальона 256-й отдельной стрелковой бригады. До войны он учился на биофаке Московского госуниверситета, поступил в аспирантуру АН СССР. Числится пропавшим без вести 5 октября 1942 года в районе Малгобека.

Но младший лейтенант Лорх не погиб, а был пленен. За ним числится несколько побегов, в конечном итоге, за подготовку в лагере восстания военнопленных Г. А. Лорх с товарищами были переданы в гестапо. 5 апреля 1945 г. здание, где содержались узники, находившееся рядом с важным мостом, попало под бомбежку английской авиации и было уничтожено. Так погибли герои.

Родственники воина были оперативно найдены. Именной нож, согласно их воле, будет передан в музей города Малгобека.

Поисковики обследовали место, где, со слов местных жителей, в годы войны упал советский самолет. Это мог быть бомбардировщик Дуглас А-20 («Бостон»), поставлявшийся в СССР по ленд-лизу. Информация подтвердилась, место падения локализовано, обнаружено много обгоревших фрагментов машины. Поисковые работы будут продолжены весной следующего года.

Также состоялась поездка на госпитальное захоронение в с. Яндаре. Многие воины, умершие от ран в местном госпитале и похороненные в селе, у себя на родине числятся пропавшими без вести. К тому же, хотя памятник воинам в Яндаре есть, фамилий погребенных здесь на нем нет. Была достигнута договоренность об уточнении списка похороненных и вынесении его на мемориальные плиты.

Поисковый отряд «Курган» выражает признательность председателю Ингушского регионального совета ООД «Поисковое движение России», командиру поискового отряда «Малгобек» Беслану Дзейтову за радушный прием.