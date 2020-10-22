В Ингушетии завершилась Вахта Памяти поисковых отрядов «Курган» из Нижнего Новгорода и «Малгобек»

0

В республике завершилась совместная Вахта Памяти поисковых отрядов «Курган» из Нижнего Новгорода и «Малгобек», рассказал газете «Ингушетия» руководитель ингушских поисковиков Беслан Дзейтов.

В ходе полевых работ на Терском хребте были обнаружены останки пятерых советских воинов. К сожалению, имен большинства обнаруженных воинов установить не удалось. Но, скорее всего, по мнению поисковиков, все погибшие сражались в рядах 256-й стрелковой бригады.

Одно имя было установлено. В артиллерийском капонире, в санитарном захоронении двоих военнослужащих Красной армии, был найден лейтенантский «кубарь» и самодельный медальон из винтовочной гильзы, заткнутой деревянным чопиком. Записка в гильзе прекрасно сохранилась: «Политрук Афанасьев Василий Васильевич. В случае смерти сообщить в Ростов».

Политрук роты 2-го батальона 256-й отдельной стрелковой бригады В. В. Афанасьев числится пропавшим без вести 4 октября 1942 г. в районе Малгобека. Продолжается розыск родных воина.

Также был обнаружен перочинный нож младшего лейтенанта Георгия Александровича Лорха, помощника начальника штаба все того же 2-го батальона 256-й отдельной стрелковой бригады. До войны он учился на биофаке Московского госуниверситета, поступил в аспирантуру АН СССР. Числится пропавшим без вести 5 октября 1942 года в районе Малгобека.

Но младший лейтенант Лорх не погиб, а был пленен. За ним числится несколько побегов, в конечном итоге, за подготовку в лагере восстания военнопленных Г. А. Лорх с товарищами были переданы в гестапо. 5 апреля 1945 г. здание, где содержались узники, находившееся рядом с важным мостом, попало под бомбежку английской авиации и было уничтожено. Так погибли герои.

Родственники воина были оперативно найдены. Именной нож, согласно их воле, будет передан в музей города Малгобека.

Поисковики обследовали место, где, со слов местных жителей, в годы войны упал советский самолет. Это мог быть бомбардировщик Дуглас А-20 («Бостон»), поставлявшийся в СССР по ленд-лизу. Информация подтвердилась, место падения локализовано, обнаружено много обгоревших фрагментов машины. Поисковые работы будут продолжены весной следующего года.

Также состоялась поездка на госпитальное захоронение в с. Яндаре. Многие воины, умершие от ран в местном госпитале и похороненные в селе, у себя на родине числятся пропавшими без вести. К тому же, хотя памятник воинам в Яндаре есть, фамилий погребенных здесь на нем нет. Была достигнута договоренность об уточнении списка похороненных и вынесении его на мемориальные плиты.

Поисковый отряд «Курган» выражает признательность председателю Ингушского регионального совета ООД «Поисковое движение России», командиру поискового отряда «Малгобек» Беслану Дзейтову за радушный прием.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в числе четырех регионов, где ситуация с распространением Covid-19 остается стабильной
15 классов в школах Ингушетии переведены на «удаленку» из-за коронавируса
Бригады из 54 человек могут задействовать при авариях на электросетях в Ингушетии зимой
В преддверии годовщины трагических событий осени 1992 года на мемориальном кладбище в Ингушетии пройдет субботник
Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»
75 миллионов комфортных поездок: Сбербанк помогает сделать общественный транспорт современнее и безопаснее
На Северном Кавказе в 2020 году введены новые энергообъекты для повышения надежности энергоснабжения — Грабчак
В Ингушетии принят республиканский план по подготовке к зиме
В Ингушетии проводится проверка после хлопка газа в частном доме, в результате которого пострадал подросток
Прием документов для поступления в Центральную школу искусств Ингушетии продлён до 30 ноября
Ингушские дзюдоисты выйдут на татами турнира в Венгрии 24 октября

Главное

Яндекс.Метрика

 