В Ингушетии завершены дела о фиктивном трудоустройстве десятков тысяч человек на сельхозпредприятия без их ведома

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В Ингушетии перед судом предстанут должностные лица ряда сельхозпредприятий по уголовным делам о предоставлении ложных сведений о страховании десятков тысяч «трудоустроенных» лиц без их ведома, сообщил нашему изданию представитель СУ СКР по региону.

«По данным следствия, должностные лица ГУПов «Насыр-Кортское», «Магас», имени С. Орджоникидзе, «Атлас», «Зори Кавказа», «Малгобекское» в июне-июле 2018 года для создания видимости увеличения количества рабочих мест внесли в официальные документы за первый квартал 2018 года ложные сведения о работающих застрахованных лицах в количестве более 80 тыс. человек. В то же время фактически в этих хозяйствах работало не более 80 тружеников», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в результате включения в списки работающих на предприятиях приостановлены выплаты надбавок к пенсиям многих пенсионеров республики.

Уголовные дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства) с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

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