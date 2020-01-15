В Ингушетии завершены дела о фиктивном трудоустройстве десятков тысяч человек на сельхозпредприятия без их ведома

«По данным следствия, должностные лица ГУПов «Насыр-Кортское», «Магас», имени С. Орджоникидзе, «Атлас», «Зори Кавказа», «Малгобекское» в июне-июле 2018 года для создания видимости увеличения количества рабочих мест внесли в официальные документы за первый квартал 2018 года ложные сведения о работающих застрахованных лицах в количестве более 80 тыс. человек. В то же время фактически в этих хозяйствах работало не более 80 тружеников», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в результате включения в списки работающих на предприятиях приостановлены выплаты надбавок к пенсиям многих пенсионеров республики.

Уголовные дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства) с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.