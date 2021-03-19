В Ингушетии завершено строительство школы по нацпроекту «Образование»

Объект построенный на территории Альтиевского АО на улице Мурманской, 24, возведен в рамках национального проекта «Образование». Школа введена в эксплуатацию и к новому учебному году будет готова принять учащихся.

«При строительстве школы были учтены все необходимые составляющие для всестороннего развития учеников: наличие спортивных залов, пищевого блока, кабинетов медслужбы, психолога, логопеда и многое другое. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями. Для учеников данной школы будет также доступно и дополнительное образование в виде кружков, секций и клубов», — рассказали нашему изданию в мэрии Назрани.

Напомним, что по данным регионального Минстроя в 2020 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Образование» велось строительство 15 школ. На эти работы из федерального бюджета было направлено почти 4 млрд руб. Из них в прошлом году было завершено строительство 6 образовательных учреждений. Новые школы построены в Карабулаке, Яндаре, Средних Ачалуках, Плиево и Назрани. Проектная мощность образовательных учреждений — 720 мест. После ввода в эксплуатацию данных объектов было создано около 4 тысяч ученических мест и свыше 700 рабочих.

Строительство оставшихся 9 школ будет, согласно программе, завершено в 2021 году. Новые школы появятся в Сунже, Троицком, Верхних Ачалуках, Инарках, Экажево, Барсуках, Яндаре, Назрани. Кроме этого в 2021 году будет начато строительство еще двух школ в Карабулаке и Назрани. Проектная мощность всех объектов — 720 мест.