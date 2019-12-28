В Ингушетии завершена реализация федерального проекта «Чистая вода»

«Данные средства были направлены на строительство нового водопровода в Насыр-Кортском АО, насосной станции, резервуара и водопровода в Даттыхе, Инарках и в Малгобекском районе. Кроме этого, в Магасе в текущем году начаты работы по улучшению водоснабжения путем строительства 8 артезианских скважин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в планах ведомства в 2020 году провести работы по улучшению водоснабжения в городах Магасе и Малгобеке.

«На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 67 млн руб. В столице республики планируется завершить работы по бурению и обустройству 8-ми артезианских скважин номинальной подачей воды 25 тыс. м3/сутки. Что касается города воинской славы, то здесь в течение двух лет будет вестись строительство новых водопроводов, насосной станции и резервуаров», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».