Водоснабжение

В Ингушетии завершена реализация федерального проекта «Чистая вода»

0

Минстроем Ингушетии завершены работы по реализации федерального проекта «Чистая вода», в рамках которого республике была выделена субсидия в размере 28 млн рублей на строительство 5-ти объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба строительного ведомства. 

«Данные средства были направлены на строительство нового водопровода в Насыр-Кортском АО, насосной станции, резервуара и водопровода в Даттыхе, Инарках и в Малгобекском районе. Кроме этого, в Магасе в текущем году начаты работы по улучшению водоснабжения путем строительства 8 артезианских скважин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в планах ведомства в 2020 году провести работы по улучшению водоснабжения в городах Магасе и Малгобеке.

«На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 67 млн руб. В столице республики планируется завершить работы по бурению и обустройству 8-ми артезианских скважин номинальной подачей воды 25 тыс. м3/сутки. Что касается города воинской славы, то здесь в течение двух лет будет вестись строительство новых водопроводов, насосной станции и резервуаров», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В первый день 2020 года в Ингушетии будет облачно, без существенных осадков
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии поздравили детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом
Боевой элемент авиабомбы и более 500 патронов калибра 7,62 обнаружили росгвардейцы в тайнике в Ингушетии
Калиматов: «Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи»
Ингушские бойцы завоевали 15 наград на соревнованиях по смешанным единоборствам в Дагестане
В Ингушетии школьные столовые будут сдавать в аренду из-за дефицита бюджета
Юные дзюдоисты из Ингушетии стали победителями и призерами турнира «Альпийские надежды»
В Ингушетии полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом подшефную семью
Семьи погибших сотрудников МВД Ингушетии получили социальные выплаты для приобретения жилья
Дому-интернату в Ингушетии правительство республики подарило музыкальный центр
Калиматов исполнил новогодние пожелания четверых юных жителей Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 