В Ингушетии завершена подготовка МКД и спецтехники к началу отопительного сезона

«Традиционно отопительный сезон в Ингушетии стартует 15 октября. Всего в республике находятся 6 котельных, которые в общей сложности отапливают 53 МКД, Перинатальный центр и 6 социальных объектов. На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. В муниципальных образованиях ведутся работы по текущему ремонту оборудования в котельных и по заготовке соляно-песчаной смеси. Подготовка МКД и спецтехники к отопительному периоду завершена», — сказал собеседник.

По его словам, все муниципальные котельные работают на природном газе.

«В случае возникновения аварийных сбоев при подаче газа теплоснабжающими предприятиями ЖКХ заключаются договора с автозаправочными станциями на оперативную поставку при необходимости жидкого топлива», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что властями региона в целях повышения качества обслуживания котельных прорабатывается вопрос по передаче котельных в управление специализированной организации. Муниципальным образованиям республики уже запустили процедуру отбора организации и заключения соответствующих договоров.