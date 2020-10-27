Новостройка

В Ингушетии завершается строительство психоневрологического интерната на 100 мест

0

В городе Малгобеке Ингушетии завершается строительство психоневрологического интерната на 100 мест. С ходом работ на объекте ознакомился первый заместитель главы правительства республики Олег Фурсов.

Вице-премьер осмотрел помещения, предназначенные для размещения и проживания пациентов, проведения лечебно-профилактических процедур, ознакомился с оснащением технического блока, пообщался с подрядчиком и строителями. Он подчеркнул, что все этапы строительства должны находиться на постоянном контроле Минстроя Ингушетии и надзорных органов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что по итогам выездной инспекции Фурсов дал ряд соответствующих поручений, в том числе по проведению экстерьерных работ и благоустройству прилегающих территорий, и определил сроки их исполнения. Ответственным лицам также предстоит до сдачи объекта в эксплуатацию устранить недостатки, отраженные в дефектной ведомости, а также представить подробный поэтажный план с указанием размещения специального оборудования.

Напомним, что проект реализуется в рамках программы «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия». На строительство интерната выделено порядка 245 миллионов рублей.

Появление данного лечебного учреждения в республике призвано решить существующую проблему с недостатком стационарных мощностей для лечения больных с психоневрологическими расстройствами в круглосуточном режиме, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов и Артюхин обсудили в казначействе России актуальные вопросы исполнения бюджета Ингушетии
Учреждения культуры Ингушетии примут участие в акции «Ночь искусств» дистанционно
В Ингушетии проходит творческий флешмоб ко Дню народного единства
Делегация из Ингушетии представила республику на Всероссийском съезде директоров клубных учреждений
Цифровой досуг: мультимедийный сервис Wink на Юге выбрали более полутора миллионов человек
Ингушская прокуратура требует закрыть сайты, предлагающие купить краснокнижных животных
Более 1,5 тонны спиртосодержащей продукции изъято правоохранителями Ингушетии у жителя Северной Осетии
В Ингушетии вводят административное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм
В Ингушетии 19 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
Работа на опережение: «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты
Жители Ингушетии пожаловались на отсутствие дорожных переходов на ФАД «Кавказ»

Главное

Яндекс.Метрика

 