В Ингушетии завершается строительство психоневрологического интерната на 100 мест

Вице-премьер осмотрел помещения, предназначенные для размещения и проживания пациентов, проведения лечебно-профилактических процедур, ознакомился с оснащением технического блока, пообщался с подрядчиком и строителями. Он подчеркнул, что все этапы строительства должны находиться на постоянном контроле Минстроя Ингушетии и надзорных органов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что по итогам выездной инспекции Фурсов дал ряд соответствующих поручений, в том числе по проведению экстерьерных работ и благоустройству прилегающих территорий, и определил сроки их исполнения. Ответственным лицам также предстоит до сдачи объекта в эксплуатацию устранить недостатки, отраженные в дефектной ведомости, а также представить подробный поэтажный план с указанием размещения специального оборудования.

Напомним, что проект реализуется в рамках программы «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия». На строительство интерната выделено порядка 245 миллионов рублей.

Появление данного лечебного учреждения в республике призвано решить существующую проблему с недостатком стационарных мощностей для лечения больных с психоневрологическими расстройствами в круглосуточном режиме, говорится в релизе.