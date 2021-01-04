В Ингушетии завершается реконструкция ДК, построенного почти 70 лет назад

Объект в городе Сунжа является одним из самых старых в регионе, строительство здания начато в 1949 и завершено в 1956 году. Это — крупный культурно-досуговый центр республики. Капитально ремонтировали учреждение за время его эксплуатации один раз.

Коллектив ДК принимает активное участие в проведении народных гуляний, концертов, фестивалей, творческих вечеров и других мероприятий. Помимо занятий вокалом, хореографией, лепкой, рисованием и иными видами искусства, здесь также обучают обычаям, традициям и исконным поведенческим нормам в первой в Ингушетии школе ингушских адатов. Курс обучения состоит из тринадцати лекций в течение трех месяцев. По окончании курса слушателям выдаются сертификаты.

В рамках масштабного ремонта, начатого в июле прошлого года по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, уже произведены основные работы технического и косметического плана: от замены перекрытий до реставрации стен и пола. Обновлена пожарно-охранная система и электрическая проводка, освещение, изменена конфигурация сценического комплекса, установлены новые окна, дубовые двери, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Облагорожена и территория, окружающая учреждение. В частности посажены деревья, обновлен фасад здания. К проведению первых мероприятий, если позволит эпидемиологическая ситуация, Дворец культуры будет готов уже этой зимой.