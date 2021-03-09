Фестиваль

В Ингушетии завершается подготовка к гастрономическому фестивалю «Праздник ингушской кухни»

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На главной городской площади Алания в Магасе завершается подготовка к гастрономическому фестивалю «Праздник ингушской кухни», сообщили в городской администрации.

«В Магасе активно готовятся к проведению фестиваля «Праздник ингушской кухни». Гастрономический фестиваль пройдет на площади Алания, близ возвышающейся 100-метровой башни в центре столицы», — сказал собеседник.

По его словам, принять участие в данном мероприятии сможет любой желающий.

«Фестиваль станет первым массовым народным гулянием с момента введения ограничительных мер», — добавили в мэрии.

Отмечается, что посетителей ждут ценные призы, памятные подарки и 4-часовая развлекательная программа.

Фестиваль начнется завтра, 10 марта, в 11:00 мск.

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