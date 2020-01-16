В Ингушетии завели уголовное дело после разрушения жилых и полубоевых башен на территории заповедника

По данным ведомства, дело завели по ч. 1 ст. 243 УК России — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов страны, включенных в единый государственный реестр, взятых под охрану государства.

Собеседник издания отметил, что, по версии полиции, не позднее 15 декабря 2019 года неизвестные причинили повреждения башенному комплексу «Бейни», памятнику «Бэрер-Гала» и усадьбе «Утен-Гала».

При проведении осмотра места происшествия установлено, что на всех упомянутых объектах выбиты камни из общих и фасадных кладок, а также арочные камни дверных проемов. Тем самым злоумышленники нарушили исторический облик архитектурных комплексов.

В соответствии с приказом управления культурного наследия и распоряжением правительства архитектурный комплекс «Бейни», башня «Бэрер-Гала», усадьба «Утен-Гала» включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии.

По результатам изучения материалов уголовного дела прокуратурой района постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

Ранее сообщалось, что в середине декабря минувшего года неизвестные разрушили древние памятники культуры в Ингушетии для вывоза камней с петроглифами. Как отмечал глава Джейрахского района Ахмед Льянов, это происшествие вызвало в регионе широкий общественный резонанс. На следы погрома наткнулись исследователи в ходе мониторинга исторических памятников.

По мнению активистов, арочные камни с древними петроглифами выбивали и спускали вниз для вывоза из республики.

Спецкомиссия из сотрудников Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в ходе проверки информации об акте вандализма в отношении уникальных памятников культуры в селе Бейни обнаружила следы разлома арочных перекрытий жилых и полубоевых башен.

Кроме разлома четырех арочных проёмов 16 фрагментов арочных камней найдены в 100 м юго-западнее комплекса. Еще 22 фрагмента камней лежали на гребне в 400 м юго-восточнее.

По данному факту было передано заявление в отдел полиции по Джейрахскому району, доложено руководству территориального управления Росимущества, в правительство республики.