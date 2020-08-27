В Ингушетии завели дело после подрыва автомобиля с помощью СВУ

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Правоохранительные органы республики начали расследование уголовного дело по факту подрыва легкового автомобиля в Назрани в ночь на 27 августа, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«По факту взрыва в автомобиле, принадлежащем жителю Назрани, возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1) и умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), — сказал

По его данным, под пассажирским сиденьем сработало самодельное взрывное устройство. В момент взрыва в салоне «Лады Гранта» никто не находился. Пострадавших нет.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что автомобиль взорвался на улице Насыр-Кортская в Назрани в ночь на четверг. Изначально рассматривалась версии взрыва газового баллона в машине.

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