В Ингушетии заведены уголовные дела по фактам выделения некачественного жилья детям-сиротам

«Установлено, что должностными лицами Минобрнауки по трем госконтрактам на предоставление благоустроенного жилья для обеспечения детей-сирот, заключенным с ООО «МРИЯ» на 74 млн рублей, приняты не соответствующие техническим заданиям 61 квартира», — сказал Васильченко.

Прокурор подчеркнул, что по материалам прокурорской проверки следователи завели уголовное дело в отношении должностных лиц министерства по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). А заместителю гендиректора ООО инкриминируется ч. 4 ст.159 УК России (мошенничество).

По данным министра образования и науки республики Эсет Боковой, властям Ингушетии в ближайшие годы предстоит решить проблему жилищного обустройства более 900 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщала, что Минобрнауки в 2016 году заключило два госконтракта с ООО «МРИЯ» на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего была приобретена 61 квартира для 93 нуждающихся детей. В ходе проверок установлено несоответствие приобретенных квартир требованиям жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

По данным надзорного ведомства, жилье не соответствует техническим заданиям контрактов в части благоустройства, технического состояния помещений, этажности и теплоснабжения. В результате данные квартиры до сих пор не предоставлены нуждающимся в них гражданам.

Должностные лица министерства, зная о проблемах с данным жильем, приняли квартиры, и контракты были полностью оплачены.