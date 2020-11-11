В Ингушетии зарегистрировано 72 площадки для проведения акции «Географический диктант»

В этом году диктант можно будет написать очно или дистанционно на специализированных площадках, регистрация которых продлена до 20 ноября. Кроме того, все желающие могут принять участие в диктанте онлайн на сайте dictant. rgo. ru. Он стартует в тот же день, когда и на офлайн-площадках, 29 ноября в 14:00 по московскому времени, и продлится до 14:00 мск 6 декабря 2020 года. Свой результат можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования. Предварительная регистрация для этого не потребуется.

На данный момент число зарегистрированных площадок превысило 5 тысяч, в Ингушетии — 72. Традиционно площадки диктанта организуют в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и многих других местах. Все, кто хотел, но не успел заявить свой пункт проведения акции, смогут это сделать до ночи следующей пятницы. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте dictant. rgo. ru и заполнить соответствующую информацию. Рассматриваться будут все заявки, оставленные до 23:59:59 мск 20 ноября.

Организаторы акции напоминают, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса COVID-19 очные площадки «Географического диктанта» смогут провести акцию в дистанционном формате. При необходимости до 23 ноября организатор площадки сможет оперативно поменять формат акции с очного на дистанционный. Провести дистанционный диктант площадки можно будет только 29 ноября с 12 до 13 часов по местному времени. Участники, прошедшие предварительную регистрацию на площадке, получат специальную ссылку. Перейдя по ней, они получат всё необходимое, чтобы написать диктант, не выходя из дома, в том числе индивидуальную анкету, видеопрезентацию с заданиями диктанта, бланк для ответов и индивидуальный номер для того, чтобы в дальнейшем узнать свои результаты.