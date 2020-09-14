В Ингушетии заработала горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции

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С 11 сентября в Ингушетии начала работать горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, а также по ее срокам годности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Консультации для жителей республики будут проводиться с 11 по 25 сентября 2020 г. Сотрудники Управления Роспотребнадзора дадут разъяснения по правилам покупки и продажи мясной и рыбной продукции, условиям хранения и срокам годности, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции. Они также пояснят потребителю, куда следует направить обращение в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине, и дадут рекомендации по правильному питанию.

Звонки от жителей принимаются по телефонам: 8-800-100-60-66 — горячая линия Управления Роспотребнадзора; 8(8734) 55-03-21; 8(8734) 55-02-22.
Консультации специалистов проводятся в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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