В Ингушетии заработала «горячая линия» по некурительной никотинсодержащей продукции

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C 20 января начала работу «горячая линия» Роспотребнадзора по Ингушетии по некурительной никотинсодержащей продукции в рамках всероссийской акции.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по региону с 20 января по 3 февраля текущего года, сообщает пресс-служба ведомства, дадут разъяснения гражданам о запрещенной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления.

Многочисленные исследования подтверждают, что в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание этого вещества, в сравнении с нормативом для табачной продукции, в 20-30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20 сигарет.

Граждане смогут получить консультации по интересующим вопросам в едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8(8734)55-03-21, 55-02-22, а также в общественной приемной управления и его территориальных отделов по адресу: г. Магас, ул. Н. Назарбаева, 3, тел. 55-03-21.

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