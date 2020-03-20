В Ингушетии запустили производство масок от коронавируса для пациентов реабилитационного центра

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На базе республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Магасе запустили первое производство медицинских масок для посетителей и пациентов, сообщили газете «Ингушетия» в Министерстве труда, занятости и социального развития.

«В связи с тем, что возникла угроза дефицита медицинских масок на фоне распространения коронавируса, в реабилитационном центре начали собственное производство медицинских масок для медперсонала и маленьких пациентов», — сказал собеседник издания.

По его словам, работа организована руководством реабилитационного центра для защиты посетителей от заболевания в рамках поручения главы Минтруда Адама Хашагульгова.

Для производства изделий в учреждении отведены отдельные помещения, рабочие обеспечены необходимым оборудованием, швейными машинами. Сотрудникам и посетителям центра не придется их покупать в аптеках. Каждый сможет получить маску бесплатно.

В республике закрыли на карантин общеобразовательные, дошкольные и спортивные учреждения. Кроме того, введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

По инициативе Главы республики Калиматова оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Как сообщалось, ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за нового коронавируса.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ингушетии на самоизоляции находятся 14 человек. По данным Минздрава республики, по состоянию на 20 марта заразившихся коронавирусом в регионе нет.

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