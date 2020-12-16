В Ингушетии запустили новый благотворительный проект «Оплати проезд»

«Неизвестные оплачивают проезд в частных маршрутных микроавтобусах. Анонимные благотворители договариваются с водителями, чтоб те не брали плату у пассажиров целый день, то есть возили их бесплатно», — сказал собеседник издания.

По его словам, в первый день реализации нового благотворительного проекта активисты, среди которых и известные ингушские врачи, оплатили проезд пассажиров в десяти маршрутках в Назрани.

В период пандемии коронавируса нового типа многие столкнулись с финансовыми проблемами, а в маршрутках на работу или учебу ездят в основном люди с низкими доходами, не имеющие собственных автомобилей. Таким образом, инициативная группа пытается хоть как-то помочь соотечественникам преодолеть временные трудности с учетом своих возможностей.

При этом благотворители из религиозных соображений действуют инкогнито, не раскрывая своих имен.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», с начала работы республиканского волонтерского центра принято около 6 тыс. заявок от жителей, в том числе с просьбами об оказании консультационной и юридической помощи — все они отработаны в полной мере.

По данным секретаря ИРО партии «Единая Россия» Михаила Илезова, добровольцами обрабатывались просьбы о приобретении и доставке лекарственных препаратов для больных, продуктов для малоимущих семей, шились и распространялись маски (более 5 тысяч), оказывалась поддержка работникам медицинских учреждений, работающим в «красной зоне». За это время врачам было доставлено несколько тысяч чайных наборов, передано 600 противочумных костюмов.

Члены волонтерского центра также принимали активное участие в благотворительных акциях, в том числе республиканского масштаба, проведенных созданным по инициативе Главы республики Национальным фондом развития Ингушетии.