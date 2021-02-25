В Ингушетии запустили два простаивавших предприятия для создания свыше 1,7 тыс. рабочих мест

Об этом заявила министр экономического развития республики Асет Кациева, выступая в парламенте с отчетом о работе ведомства за минувший год.

«Так, инвестору ООО «Фелидже Пэллэ» по договору аренды передано недвижимое имущество ликвидированного ГУП, простаивавшего долгое время, на базе которого предусмотрен запуск обувной фабрики и цеха по производству чулочно-носочных изделий», — сказала Кациева.

Министр добавила, что другим инвестором ООО «4БРА» по договору купли-продажи госимущества приобретена швейная фабрика производственной мощностью 120 тыс. изделий в месяц. Ведется работа по пуско-наладке оборудования, обучению набранного персонала специалистами из Турции в количестве 65 человек. Набор персонала продолжается. При выходе на полную проектную мощность планируется создание 1500 рабочих мест.

Кроме того, Кациева сообщила о пяти инвестпроектах, реализуемых в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы» госпрограммы РФ «Развитие СКФО»: лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», завод алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ», завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд», птицеводческий комплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки «Южный», комбинат строительных материалов «НЕОН».

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в швейном объединении объявлен набор женщин, намеренных трудоустроиться. Организация будет обучать новых рабочих, готовить из них высококлассных специалистов. Желающие устроиться на работу за дополнительной информацией могут обратиться в администрацию по месту проживания.

Руководство предприятия возьмет на себя все расходы на проезд, выделит бесплатный транспорт, который будет возить работниц.

По поручению Главы Ингушетии была проведена встреча руководства швейного объединения с главами предгорных сел Галашки, Алхасты и Мужичи Сунженского района по вопросу трудоустройства жителей и их перевозки.

Напомним, предприятие на 800 работниц открыто в Назрановском районе в апреле 2017 года по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы». Его сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Недолго проработав, фабрика была закрыта. При выходе на полную мощность на предприятии планировалось производить до 1,6 млн изделий в год.