В Ингушетии запущен новый общереспубликанский туристический портал

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба туристического ведомства региона, функционал портала включает в себя не только информацию об основных достопримечательностях региона, транспортных возможностях, но также весь спектр услуг в части бронирования билетов, номеров в местах размещения. Это стало технически возможным, благодаря синхронизации портала с другими сайтами.

«Интернет-ресурс позволяет путешествующим по Ингушетии узнать новые туристические маршруты гидов, а также оставить запрос на их услуги. Наиболее интересным и привлекательным новшеством многофункционального портала является онлайн -трасляция с мест наиболее популярных точек притяжения туристов. В режиме реального времени, благодаря установленным камерам, на портале можно наблюдать за деятельностью курорта «Армхи», увидеть катающихся на канатной дороге, смотреть за основным проспектом столицы Ингушетии — города Магас с высоты птичьего полета, а также наблюдать за центральной площадью Назрани близ городской аллеи», — подчеркнул руководитель Комтуризма Ингушетии Беслан Мизиев.