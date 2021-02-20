Туризм

В Ингушетии запущен новый общереспубликанский туристический портал

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В Ингушетии запущен новый общереспубликанский туристический портал www. ingtravel. ru, на его веб-страницах собрана наиболее полная информация, позволяющая спланировать путешествие в республику от «А» до «Я».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба туристического ведомства региона, функционал портала включает в себя не только информацию об основных достопримечательностях региона, транспортных возможностях, но также весь спектр услуг в части бронирования билетов, номеров в местах размещения. Это стало технически возможным, благодаря синхронизации портала с другими сайтами.

«Интернет-ресурс позволяет путешествующим по Ингушетии узнать новые туристические маршруты гидов, а также оставить запрос на их услуги. Наиболее интересным и привлекательным новшеством многофункционального портала является онлайн -трасляция с мест наиболее популярных точек притяжения туристов. В режиме реального времени, благодаря установленным камерам, на портале можно наблюдать за деятельностью курорта «Армхи», увидеть катающихся на канатной дороге, смотреть за основным проспектом столицы Ингушетии — города Магас с высоты птичьего полета, а также наблюдать за центральной площадью Назрани близ городской аллеи», — подчеркнул руководитель Комтуризма Ингушетии Беслан Мизиев.

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