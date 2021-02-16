Память

В Ингушетии запланирован ряд мероприятий к очередной годовщине депортации народа 23 февраля 1944 года

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Ряд мероприятий запланирован в Ингушетии к 77-й годовщине депортации народа в Казахстан и Среднюю Азию 23 февраля 1944 года.

Об этом на заседании правительства, под руководством премьера республики Владимира Сластенина, сообщил руководитель регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Волков.

«Мы планируем более 40 мероприятий республиканского масштаба, приуроченных к озвученной дате, главные из которых пройдут на Мемориале памяти и славы в Назрани», — сказал Волков.

Министр добавил, что программа проведения памятных мероприятий включает в себя и ряд спортивных состязаний, в числе которых межрегиональный турнир по джиу-джитсу и соревнования по вольной борьбе.

Сластенин обратил особое внимание на вопросы общественной безопасности в период проведения упомянутых мероприятий, соблюдения общественного порядка и принятия мер по предотвращению ЧС.

«Также напоминаю, что массовые акции должны пройти с соблюдением противоэпидемических ограничений, установленных указом Главы региона и Роспотребнадзором. Ни один вопрос, связанный с организацией и проведением мероприятий не должен остаться без внимания», — подчеркнул премьер.

Профильным ведомствам и ответственным зампредам поручено взять данные вопросы под особый контроль, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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