В Ингушетии замдиректора стройфирмы подозревается в мошенничестве на сумму около 600 тыс. руб.

По данным следствия, в 2020 году коммерческой организацией в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Карабулаке на 2018-2024 годы в соответствии с заключенным контрактом с ОМС города частично выполнены работы по благоустройству территории города.

При этом подозреваемый, используя свое служебное положение, составил от имени гендиректора организации и предоставил для подписания заказчику документы, завысив объемы выполненных работ на сумму около 600 тыс. рублей, которые похитил и использовал по своему усмотрению, чем причинил администрации Карабулака ущерб в крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.