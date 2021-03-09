Мошенничество

В Ингушетии замдиректора стройфирмы подозревается в мошенничестве на сумму около 600 тыс. руб.

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя гендиректора общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России — «мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в 2020 году коммерческой организацией в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Карабулаке на 2018-2024 годы в соответствии с заключенным контрактом с ОМС города частично выполнены работы по благоустройству территории города.

При этом подозреваемый, используя свое служебное положение, составил от имени гендиректора организации и предоставил для подписания заказчику документы, завысив объемы выполненных работ на сумму около 600 тыс. рублей, которые похитил и использовал по своему усмотрению, чем причинил администрации Карабулака ущерб в крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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