В Ингушетии закупили 10 кубов полезных бактерий для очистки воды

Микроорганизмы в количестве 5 кубов были отправлены в блочный отсек очистного сооружения Карабулака, а другие 5 кубов переданы очистным сооружениям в Назрановском районе.

— Они очищают ил в несколько этапов, а потом эти же бактерии размножаются в двух блочных отсеках очистных сооружений. Мы должны их регулярно «подкармливать», то есть ежедневно бактериям необходимо давать на подпитку до 2-3 кубов сточной воды, чтобы они размножались, — рассказал о бактериологическом процессе Магомед Арапиев, мастер очистных сооружений Карабулака.

По словам мастера, за сутки очистное сооружение способно обработать 9 тыс. кубов сточной воды, начиная от поступления в блок первичной очистки и заканчивая отводом в реку.

— Вода на месте не стоит, она постоянно купажируется. То есть кислород ей не дает осесть, благодаря чему ил мы обрабатываем и сбрасываем его в иловые ямы, а там он поедается полезными бактериями, — уточнил процесс Магомед Арапиев. Он также отметил, что новые бактерии гораздо эффективнее тех, которые они закупали раньше. За неделю «работы» они это показали.

Напомним, что Карабулакские очистные сооружения, запуск которых состоялся в 2012 году, обслуживают также и новый микрорайон в Яндаре.

На одном из совещаний в Магасе Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что более половины из общего объема канализационных вод в регионе не проходят очистку должным образом. Руководитель региона подчеркнул, что для ремонта сетей требуются немалые средства, и именно этот фактор не позволяет одновременно решить все проблемы. Там же было отмечено, что власти региона уже подготовили проект по развитию водоочистной и канализационной инфраструктуры для включения в одну из федеральных программ.