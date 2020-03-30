В Ингушетии закрыли медресе и отменили пятничную молитву в связи с пандемией коронавируса

«У нас прошло совещание с имамами и духовенством республики, где было решено закрыть мечети для предстоящей пятничной молитвы, по остальным неделям решение будет принято позже. На прошлой неделе имамы уже обсуждали ситуацию, предварительно обговаривалось, что если не будет улучшения ситуации с пандемией коронавируса, то придется закрыть мечети. Сейчас очень важно уберечь прихожан, такие меры принимаются нами в целях профилактики распространения коронавируса», — сказал Хаштыров.

По его словам, все исламские образовательные учреждения региона были закрыты на карантин еще на прошлой неделе.

Напомним, что в Ингушетии на 30 марта официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Порядка двухсот человек находятся на самоизоляции, ещё примерно столько же закончили карантин.