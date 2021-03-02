В Ингушетии заготовителей леса и владельцев пилорам проверят на законность ведения бизнеса

Предприниматели, не соблюдающие нормы в сфере лесного законодательства и ведения бизнеса, будут привлечены к ответственности. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе экологического ведомства.

Накануне рейдовых мероприятий в Сунженском районе прошла разъяснительная встреча министра природных ресурсов и экологии Магомеда Евлоева с заготовителями леса и владельцами пилорам.

«В ходе встречи обсуждались вопросы законности ведения предпринимательской деятельности, ответственности за нарушения, а также оказания им государственной поддержки», — рассказали в Минприроды.

По словам представителя Минприроды, встреча с владельцами лесопилок является одной из мер, направленных на повышение законности и прозрачности деятельности, связанной с оборотом древесины в регионе.

«Раннее в некоторых населённых пунктах республики проводился целый ряд мероприятий для того, чтобы воспрепятствовать лесному воровству. В частности, был составлен перечень всех лесопилок, цехов по переработке леса. Реестр создан для обеспечения прозрачности лесного бизнеса и пресечения фактов незаконной заготовки древесины в Ингушетии», — пояснили в министерстве.

Министр напомнил всем участникам встречи о том, чтобы предприниматели, работающие с древесиной, до начала рейдовых мероприятий привели свои документы в порядок и заключили все необходимые договора. Он также обещал помощь и поддержку тем, кто будет вести свою деятельность в рамках закона.