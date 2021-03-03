Пожар

В Ингушетии загорелся частный дом, пострадавших нет

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В сельском поселении Вежарий Малгобекского района Ингушетии загорелся частный дом, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике в 8.36 мск 3 марта. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

На тушение пожара привлекались 9 человек и 2 единицы техники.

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