В Ингушетии загорелся частный дом, пострадавших нет

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике в 8.36 мск 3 марта. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

На тушение пожара привлекались 9 человек и 2 единицы техники.