В Ингушетии загорелся частный дом, пострадавших нет

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике 13.20 мск в среду.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались 8 сотрудников МЧС, три добровольца пожарной дружины и две единицы техники.