В Ингушетии загорелся частный дом, пострадавших нет
В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии загорелся частный дом, погибших и пострадавших нет, информирует пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике 13.20 мск в среду.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
На тушение пожара привлекались 8 сотрудников МЧС, три добровольца пожарной дружины и две единицы техники.