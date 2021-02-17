Пожар

В Ингушетии загорелся частный дом, пострадавших нет

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии загорелся частный дом, погибших и пострадавших нет, информирует пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике 13.20 мск в среду.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались 8 сотрудников МЧС, три добровольца пожарной дружины и две единицы техники.

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