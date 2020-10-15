Пожар

В Ингушетии загорелась несанкционированная мусорная свалка

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В Малгобеке пока по неизвестной причине накануне поздно вечером загорелась свалка на мусорном полигоне, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики.

«На несанкционированной свалке произошло возгорание. На месте происшествия  выезжали сотрудники управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды», — сказал представитель экологического ведомства.

По его данным, пожар зафиксирован по всему периметру территории — это порядка 70-80 метров.

Общая площадь мусорного полигона составляет порядка 10 га.

Причины возгорания выясняют специалисты.

Экологи вызвали на место происшествия пожарные силы МЧС, представителей местной администрации.

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