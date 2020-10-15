В Ингушетии загорелась несанкционированная мусорная свалка
В Малгобеке пока по неизвестной причине накануне поздно вечером загорелась свалка на мусорном полигоне, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики.
«На несанкционированной свалке произошло возгорание. На месте происшествия выезжали сотрудники управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды», — сказал представитель экологического ведомства.
По его данным, пожар зафиксирован по всему периметру территории — это порядка 70-80 метров.
Общая площадь мусорного полигона составляет порядка 10 га.
Причины возгорания выясняют специалисты.
Экологи вызвали на место происшествия пожарные силы МЧС, представителей местной администрации.