В Ингушетии загорелась несанкционированная мусорная свалка

«На несанкционированной свалке произошло возгорание. На месте происшествия выезжали сотрудники управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды», — сказал представитель экологического ведомства.

По его данным, пожар зафиксирован по всему периметру территории — это порядка 70-80 метров.

Общая площадь мусорного полигона составляет порядка 10 га.

Причины возгорания выясняют специалисты.

Экологи вызвали на место происшествия пожарные силы МЧС, представителей местной администрации.