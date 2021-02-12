Пожар

В Ингушетии загорелась аптека, один человек пострадал

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В пятницу рано утром в городе Назрани Ингушетии загорелась аптека, пострадал один человек, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства республики.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по региону в 4:10 мск. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит аптека. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. В результате происшествия пострадал один человек в легкой форме, который после оказания первой медицинской помощи доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

На тушение пожара привлекались 9 человек и две единицы техники.

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