В Ингушетии загорелась аптека, один человек пострадал

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по региону в 4:10 мск. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит аптека. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. В результате происшествия пострадал один человек в легкой форме, который после оказания первой медицинской помощи доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

На тушение пожара привлекались 9 человек и две единицы техники.