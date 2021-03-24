Общество

В Ингушетии зафиксирована самая высокая ожидаемая продолжительность жизни

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В Ингушетии, по предварительной оценке Росстата, в 2020 году зафиксирована самая высокая ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, с которыми ознакомился RT.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

На втором месте находится Дагестан (76,4 года). Далее в рейтинге идут Москва (76,2), Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4).

Самые низкие показатели зафиксированы на Чукотке — 65,8, в Туве (66,3), Амурской области (67,4), а также в Еврейской автономной области (67,5) и в Забайкальском крае (68,2).

По словам руководителя отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Аллы Ивановой, в России существует устойчивый региональный вектор изменения продолжительности жизни.

«Продолжительность жизни уменьшается с юга на север и с запада на восток. В основе этого лежат такие фундаментальные причины, которые сформированы еще в советское время, они продолжают оказывать влияние и в настоящее время. Конечно, главное и основное — развитие социальной инфраструктуры, услуг для населения, уровень жизни населения и социальная структура населения, а также характер занятости. Работа в добывающих отраслях, жизнь в довольно сложных природно-климатических условиях — это все факторы, которые не способствуют высокой продолжительности жизни», — объяснила она в беседе с RT.

В октябре 2020 года российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что средняя продолжительность жизни в России за 10 лет увеличилась более чем на 4,5 года.

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