В Ингушетии зафиксирован самый низкий суточный прирост случаев Covid-19 с начала года
В Ингушетии зафиксирован самый низкий суточный прирост заболевших Covid-19 с начала года — 18 человек. Всего коронавирус выявлен у 14618 человек.
По данным на 21 февраля в регионе проведено 220288 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает республиканский оперативный штаб.
Умерло всего 171 человек, выздоровело — 12962 (+158 за сутки).
18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36.
Госпитализировано всего — 123, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 43.
240 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.