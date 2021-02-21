Коронавирус

В Ингушетии зафиксирован самый низкий суточный прирост случаев Covid-19 с начала года

0

В Ингушетии зафиксирован самый низкий суточный прирост заболевших Covid-19 с начала года — 18 человек. Всего коронавирус выявлен у 14618 человек.

По данным на 21 февраля в регионе проведено 220288 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает республиканский оперативный штаб.

Умерло всего 171 человек, выздоровело — 12962 (+158 за сутки).

18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36.

Госпитализировано всего — 123, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 43.

240 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 18-этажных многоквартирных домах Ингушетии восстановлено отопление благодаря вмешательству «Единой России»
Шесть медалей завоевали ингушские боксеры на первенстве «Юность России»
Предприниматели, недобросовестно оказывающие социальные услуги, будут отлучены от господдержки на два года
В музее изобразительных искусств Ингушетии прошло мероприятие «Холодный февраль 44-го...»
Ингушский спортсмен с ПОДА Хаваж Нальгиев взял «бронзу» на первенстве России по армрестлингу
Ингушским медикам вручили государственные награды за борьбу с Covid-19
В Ингушетии накажут экс-главу села за незаконную выдачу выписки для оформления земли
Ингушские борцы из спортивного клуба «Ади Ахмад» завоевали пять медалей на первенстве Москвы
В Ингушетии Минприроды привлечет к ответственности за неуплату взноса за экологический вред
В Ингушетии судебный пристав и его сообщница подозреваются в мошенничестве
В столице Ингушетии в ходе бытового конфликта пострадала женщина

Главное

Яндекс.Метрика

 