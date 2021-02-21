В Ингушетии зафиксирован самый низкий суточный прирост случаев Covid-19 с начала года

По данным на 21 февраля в регионе проведено 220288 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает республиканский оперативный штаб.

Умерло всего 171 человек, выздоровело — 12962 (+158 за сутки).

18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36.

Госпитализировано всего — 123, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 43.

240 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.