В Ингушетии зафиксирован наименьший показатель смертности в России

0

В республике зарегистрирована самая низкая смертность, сохраняется положительная тенденция в сфере демографической ситуации, сообщил премьер региона Владимир Сластенин на заседании парламента.

«В республике фиксировалась самая низкая смертность в России, умерших на 1 тыс. населения в Ингушетии — 3,0, в РФ — 12,3. Одни из лучших показателей по рождаемости, родившихся на 1 тыс. населения, также в Ингушетии — 16,4, в РФ — 10,1. Кроме того, наблюдается снижение младенческой смертности на 4,8%», — сказал премьер, выступая с отчетом о результатах работы правительства за 2019 год.

Как отметил Сластенин, показатель продолжительности жизни в регионе составил 83,4 года, в среднем по стране — 73,7.

Для устранения дефицита в кадрах реализовывалась программа «Земский доктор», по которой 25 медработникам, переехавшим на работу в села, осуществлены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.

По нацпроекту «Здравоохранение» установлены 84 единицы современного оборудования в детских больницах и детских поликлинических отделениях, сердечно-сосудистом и онкологическом центрах.

«В рамках развития инфраструктуры здравоохранения введены в эксплуатацию два фельдшерско-акушерских пункта в горных сельских поселениях Джейрах и Армхи, построенные по нацпроекту. Республика получила 42 единицы автомобилей скорой медицинской помощи. В текущем году запланирован ввод поликлиники на 300 посещений в смену в Сунже, психоневрологического стационара в селе Плиево, врачебной амбулатории в сельском поселении Троицкое», — подчеркнул он.

При этом премьер-министр отметил, что в Ингушетии остро стоит вопрос строительства многопрофильной больницы, новых типовых зданий для размещения Малгобекской районной больницы и поликлиники в Карабулаке. По всем этим объектам ведется работа с федеральными органами власти.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 медицинским и социальным работникам продлены
Строительство 30 школ необходимо Ингушетии для перехода на односменный режим
Премьер Ингушетии предложил ряд мер по упрощению процедуры выдачи иностранцам пропусков для посещения туробъектов
В Ингушетии открыли «горячую линию» по вопросам организации питания в школах
Власти Ингушетии планируют в этом году завершить реконструкцию 63 км дорог
Молодых активистов Ингушетии приглашают на Всероссийский форум рабочей молодежи
Более 300 граммов марихуаны изъято правоохранителями у двух несовершеннолетних жителей Ингушетии
Пожилой пешеход пострадал в ДТП в Ингушетии
Ингушские медики одними из первых в стране получили надбавки за лечение пациентов с коронавирусом
В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» появятся модельные библиотеки и новые дома культуры
За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 