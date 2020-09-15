В Ингушетии зафиксирован наименьший показатель смертности в России

«В республике фиксировалась самая низкая смертность в России, умерших на 1 тыс. населения в Ингушетии — 3,0, в РФ — 12,3. Одни из лучших показателей по рождаемости, родившихся на 1 тыс. населения, также в Ингушетии — 16,4, в РФ — 10,1. Кроме того, наблюдается снижение младенческой смертности на 4,8%», — сказал премьер, выступая с отчетом о результатах работы правительства за 2019 год.

Как отметил Сластенин, показатель продолжительности жизни в регионе составил 83,4 года, в среднем по стране — 73,7.

Для устранения дефицита в кадрах реализовывалась программа «Земский доктор», по которой 25 медработникам, переехавшим на работу в села, осуществлены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.

По нацпроекту «Здравоохранение» установлены 84 единицы современного оборудования в детских больницах и детских поликлинических отделениях, сердечно-сосудистом и онкологическом центрах.

«В рамках развития инфраструктуры здравоохранения введены в эксплуатацию два фельдшерско-акушерских пункта в горных сельских поселениях Джейрах и Армхи, построенные по нацпроекту. Республика получила 42 единицы автомобилей скорой медицинской помощи. В текущем году запланирован ввод поликлиники на 300 посещений в смену в Сунже, психоневрологического стационара в селе Плиево, врачебной амбулатории в сельском поселении Троицкое», — подчеркнул он.

При этом премьер-министр отметил, что в Ингушетии остро стоит вопрос строительства многопрофильной больницы, новых типовых зданий для размещения Малгобекской районной больницы и поликлиники в Карабулаке. По всем этим объектам ведется работа с федеральными органами власти.