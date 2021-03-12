В Ингушетии задушили 59-летнего мужчину

По данным следствия, 5 марта примерно в 23 часа, в домовладении, расположенном по улице Школьной сельского поселения Пседах Малгобекского района региона, обнаружено тело 59-летнего местного жителя.

Предварительной причиной смерти мужчины, согласно сообщению судебно-медицинского эксперта, является механическая асфиксия.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица (лиц) его совершившего.