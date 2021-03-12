Убийство

В Ингушетии задушили 59-летнего мужчину

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК России — «убийство», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 5 марта примерно в 23 часа, в домовладении, расположенном по улице Школьной сельского поселения Пседах Малгобекского района региона, обнаружено тело 59-летнего местного жителя.

Предварительной причиной смерти мужчины, согласно сообщению судебно-медицинского эксперта, является механическая асфиксия.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица (лиц) его совершившего.

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