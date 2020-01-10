В Ингушетии задержаны иностранные граждане

Они нарушили правила миграционного и трудового законодательств РФ. Задержанные иностранные граждане в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях привлечены к административной ответственности.

В отношении четырех иностранцев принято решение о выдворении из страны. Пресс-служба Пограничного управления проинформировала о наступлении уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в соответствии с ФЗ № 144 от 15.09.1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».