В Ингушетии задержаны 6 граждан Узбекистана за нарушение миграционного законодательства

Задержанные граждане в соответствии с КоАП привлечены к административной ответственности. В отношении 4 иностранцев принято решение о выдворении их из страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничное управление информирует о наступлении уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в соответствии с федеральным законом от 1996 года о порядке выезда из России и въезда в страну.