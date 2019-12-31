Трудовые мигранты

В Ингушетии задержаны 6 граждан Узбекистана за нарушение миграционного законодательства

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В ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Ингушетии, сотрудниками пограничного управления по республике во взаимодействии с правоохранительными органами задержано 6 граждан Узбекистана, нарушивших правила миграционного и трудового законодательств России.

Задержанные граждане в соответствии с КоАП привлечены к административной ответственности. В отношении 4 иностранцев принято решение о выдворении их из страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничное управление информирует о наступлении уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в соответствии с федеральным законом от 1996 года о порядке выезда из России и въезда в страну.

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