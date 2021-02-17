В Ингушетии задержана жительница Узбекистана в момент закладки партии героина
Благодаря бдительности местных жителей в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии в момент закладки партии героина задержана жительница Узбекистана.
Как стало известно газете «Ингушетия», странное поведение женщины первым заметил молодой человек, который решил проследить за ней. Застигнутая на месте преступления жительница Средней Азии пыталась сделать вид, что не понимает, о чем идет речь, и заявила, что ее попросили разложить лекарство, но это ей не помогло.
О закладке наркотиков было сообщено в МВД по республике, женщину задержали. При личном досмотре у нее обнаружен и изъят героин, массой около 40 граммов. По данному факту сотрудниками следственного отделения ОМВД по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК России.
В настоящее время женщина водворена в изолятор временного содержания в Назрани, сообщает пресс-служба МВД по региону.