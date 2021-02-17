Наркотики

В Ингушетии задержана жительница Узбекистана в момент закладки партии героина

0

Благодаря бдительности местных жителей в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии в момент закладки партии героина задержана жительница Узбекистана.

Как стало известно газете «Ингушетия», странное поведение женщины первым заметил молодой человек, который решил проследить за ней. Застигнутая на месте преступления жительница Средней Азии пыталась сделать вид, что не понимает, о чем идет речь, и заявила, что ее попросили разложить лекарство, но это ей не помогло.

О закладке наркотиков было сообщено в МВД по республике, женщину задержали. При личном досмотре у нее обнаружен и изъят героин, массой около 40 граммов. По данному факту сотрудниками следственного отделения ОМВД по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК России.

В настоящее время женщина водворена в изолятор временного содержания в Назрани, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии откроет свои двери для посетителей 23 февраля
РСПК провела акцию «Зажги свое сердце» для онкобольных детей
Ингушский селекционер-любитель Абас Матиев вырастил самую тяжёлую в России свеклу
В Назрановском районе прошла проверка водных объектов на готовность к паводковому периоду 2021 года
В Ингушетии стартовала декада ингушского языка и литературы
В Минтруда Ингушетии прошла итоговая коллегия
Городской совет Назрани проверил информацию о самозахвате земельного участка в Альтиевском административном округе
В республике стартовал онлайн-флешмоб «Читаем Конституцию Ингушетии»
Погодные условия под контролем властей ингушской столицы
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет памятное мероприятие «Холодный февраль 44-го...»
В Ингушетии снижается суточная выявляемость Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 