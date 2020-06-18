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В Ингушетии задержана фура с контрабандными алкогольными напитками из Северной Осетии

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В Ингушетии накануне задержана фура с контрабандными алкогольными напитками из Северной Осетии, сообщили в межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по СКФО.

«В ходе проверки транспортных средств на стационарном посту в Республике Ингушетия задержан большегрузный автомобиль, перевозивший алкогольную продукцию (пивные напитки) по подложным документам. Обнаружено более 10 тысяч бутылок», — говорится в релизе.

Фура была остановлена для проверки на ФАД «Кавказ» представителями управления Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками МВД по региону.

В ведомстве добавили, что комплект документов на груз, предъявленный водителем, уже использовался ранее при совершении аналогичных правонарушений, в том числе на стационарном посту ДПС «Успенка» в Южном федеральном округе.

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