В Ингушетии задержана фура с контрабандными алкогольными напитками из Северной Осетии

«В ходе проверки транспортных средств на стационарном посту в Республике Ингушетия задержан большегрузный автомобиль, перевозивший алкогольную продукцию (пивные напитки) по подложным документам. Обнаружено более 10 тысяч бутылок», — говорится в релизе.

Фура была остановлена для проверки на ФАД «Кавказ» представителями управления Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками МВД по региону.

В ведомстве добавили, что комплект документов на груз, предъявленный водителем, уже использовался ранее при совершении аналогичных правонарушений, в том числе на стационарном посту ДПС «Успенка» в Южном федеральном округе.