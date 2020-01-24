В Ингушетии задержан и «вор в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»

«В рамках следственных действий в Альтиевском округе Назрани силовики провели обыски по месту прописки «вора в законе» 1971 года рождения», — сказал собеседник издания.

По его словам, криминальный авторитет задержан правоохранителями. На него завели дело по ст.210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в криминальной иерархии»).

Он добавил, что житель Назрани десять лет назад привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия. Предположительно, «коронован» в Москве летом 2013 года. В 2016 году получил три года колонии за незаконное хранение наркотиков. Из тюрьмы вышел в августе прошлого года.