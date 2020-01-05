В Ингушетии задержали разрушителей древних памятников для продажи арочных камней с петроглифами

Как сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией, двое вандалов разбирали древние строения ради уникальных арочных камней с древними петроглифами с целью вывоза в Чечню для продажи. Мужчины задержаны правоохранительными органами.

«Расхитителей удалось быстро вычислить, они признались в содеянном, но их родственники просили не называть их имена, чтобы избежать общественного порицания. Их тейпы взяли на себя обязательство полностью восстановить разрушенные памятники», — сказал собеседник издания.

У специалистов археологического центра и Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника имеются все сведения о датировке, размерах, петроглифах каждой украденной арки. Установить принадлежность камней к той или иной башне не составит большого труда при восстановлении памятников.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в середине декабря минувшего года неизвестные разрушили древние памятники культуры в республике для вывоза камней с петроглифами. Как отмечал глава Джейрхаского района Ахмед Льянов, это происшествие вызвало в регионе широкий общественный резонанс.

Спецкомиссия из сотрудников Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в ходе проверки информации об акте вандализма в отношении уникальных памятников культуры в селе Бейни обнаружила следы разлома арочных перекрытий жилых и полубоевых башен.

Кроме разлома четырех арочных проемов, 16 фрагментов арочных камней найдены в 100 метрах юго-западнее комплекса. Еще 22 фрагмента камней лежали на гребне в 400 метрах юго-восточнее комплекса.

По данному факту было передано заявление в отдел полиции по Джейрахскому району, доложено руководству территориального управления Росимущества, в правительство республики.

Как сообщала пресс-служба республиканского МВД, по заявлению 51-летнего жителя Джейрхаского района об обнаружении следов разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов в селе Бейни назначена проверка.