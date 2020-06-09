В Ингушетии задержали автомобиль с вооруженными людьми
Сотрудники полиции задержали в сельском поселении Экажево автомашину «Hyundai Solaris» с тремя местными жителями, у которых обнаружено боевое оружие, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Правоохранители заметили группу подозрительных лиц, которые, предположительно, за кем-то следили. Молодых людей остановили и попросили предъявить документы, но те отказались выполнять законные требования полицейских, оказали сопротивление. Все трое были задержаны, во время досмотра у них обнаружены и изъяты автомат «Калашникова» калибра 7,62 мм, пистолет Макарова, боеприпасы и нож», — сказал источник.
По его словам, задержанные доставлены в отдел полиции.