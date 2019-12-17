В Ингушетии задержали 12-го подозреваемого по делу о покушении и убийстве главы ЦПЭ
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к нападению на начальника ЦПЭ МВД по республике Ибрагима Эльджаркиева, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.
«Еще один подозреваемый в убийстве Эльджаркиева задержан в сельском поселении Экажево Назрановского района. Задержание проводили прикомандированные из Москвы сотрудники правоохранительных органов», — сказал источник.
По его словам, всего следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на начальника ЦПЭ, а также по делу о его убийстве.
Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября в Москве.