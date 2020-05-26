Статистика

В Ингушетии за январь-апрель текущего года почти на 1% снизился оборот розничной торговли

0

Оборот розничной торговли в январе-апреле 2020 года в Ингушетии сложился в объеме 8526,3 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает Северо-Кавказстат.

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и средних организаций приходится — 8,8%, розничных рынков и ярмарок — 38,4%, малый бизнес стабильно обеспечивает 52,8% оборота.

Населению республики за первые четыре месяца текущего года реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 3807,5 миллиона рублей, что на 1,0% меньше уровня января-апреля 2019 года.

Оборот непродовольственных товаров уменьшение на 3,3% и составил 4718,7 миллиона рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе-апреле 2020 года составил в среднем за месяц — 4285,8 руб., в соответствующий период прошлого года — 4229,5 рубля, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 