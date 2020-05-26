В Ингушетии за январь-апрель текущего года почти на 1% снизился оборот розничной торговли

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и средних организаций приходится — 8,8%, розничных рынков и ярмарок — 38,4%, малый бизнес стабильно обеспечивает 52,8% оборота.

Населению республики за первые четыре месяца текущего года реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 3807,5 миллиона рублей, что на 1,0% меньше уровня января-апреля 2019 года.

Оборот непродовольственных товаров уменьшение на 3,3% и составил 4718,7 миллиона рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе-апреле 2020 года составил в среднем за месяц — 4285,8 руб., в соответствующий период прошлого года — 4229,5 рубля, говорится в релизе.